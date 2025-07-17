Советами, как правильно заморозить петрушку, делится 24 Канал со ссылкой на BestHomeIdeas.

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Как правильно заморозить петрушку на зиму?

Эксперты рекомендуют тщательно подготовить петрушку к заморозке. Во-первых, необходимо перебрать ее, удалив желтые или поврежденные листья. То, что осталось, следует тщательно промыть под проточной водой, а затем откинуть на дуршлаг.

Чтобы обеспечить надлежащее высыхание, разложите листья тонким слоем на полотенце. Тогда измельчите ее, и легко используйте для добавления в свежие супы или борщи зимой.

Следующий шаг – разложите зелень по пакетам, чтобы было удобно размораживать. Также можете хранить ее в пластиковых контейнерах с надежно закрытыми крышками.

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