Однак, не всі дині однаково корисні та можуть нести потенційні ризики для здоров'я. 24 Канал з посиланням на РБК-Україна розповідає, які 3 ознаки на дині вказують, що її не варто обирати.

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Яку диню не варто купувати?

З тріщинами та пошкодженою шкіркою

Експерти попереджають, що видимі тріщини або розриви на поверхні динь становлять значний ризик для здоров'я. Ці мікропошкодження створюють точки входу для шкідливих мікробів, в тому числі небезпечних кишкових бактерій, які можуть легко проникнути в плід.

Споживання таких динь може призвести до харчового отруєння або серйозних шлунково-кишкових розладів.

З занадто сильним ароматом

Хоча запах дині є ключовим моментом, сильний і солодкий запах бродіння має насторожувати. Він сигналізує про початок ферментації або псування, вказуючи на те, що плід перезрілий. Такі дині можуть бути гнилими й становити потенційну небезпеку для здоров'я.

Занадто м'яку

У попередженні для споживачів експерти підкреслили, що занадто м'яка або "ватяна" текстура дині теж може свідчити про її псування. Якщо при легкому натисканні на шкірку залишаються вм'ятини або, якщо шкірка легко продавлюється, швидше за все, плід зіпсувався.

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