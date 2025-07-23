Достатньо знати лише кілька підказок, щоб на вашому столі були лише макарони найвищої якості. На що звертати увагу при наступному поході у магазин – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як вибирати якісні макарони?

Найперше варто звернути увагу на етикетку. Якщо у ваших руках якісні макарони, повинна бути одна з цих позначок:

пшениця твердих сортів;

група А;

1 клас.

Також зверніть увагу на склад – повинні бути лише борошно та вода. Інколи для кольору додають моркву, шпинат або чорнило каракатиць, ці інгредієнти є цілком безпечними.

Колір якісних макаронних виробів повинен бути жовтим, золотисто-жовтим або янтарним. Інші відтінки – сигнал про небезпеку.

Уважно роздивіться поверхню макаронів – вона повинна бути гладкою. Гладкий край та невеликі вкраплення є нормою, а от інші пошкодження підкажуть, що не варто купувати цю продукцію.

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