Достатньо знати лише кілька підказок, щоб на вашому столі були лише макарони найвищої якості. На що звертати увагу при наступному поході у магазин – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Як вибирати якісні макарони?
Найперше варто звернути увагу на етикетку. Якщо у ваших руках якісні макарони, повинна бути одна з цих позначок:
- пшениця твердих сортів;
- група А;
- 1 клас.
Також зверніть увагу на склад – повинні бути лише борошно та вода. Інколи для кольору додають моркву, шпинат або чорнило каракатиць, ці інгредієнти є цілком безпечними.
Колір якісних макаронних виробів повинен бути жовтим, золотисто-жовтим або янтарним. Інші відтінки – сигнал про небезпеку.
Уважно роздивіться поверхню макаронів – вона повинна бути гладкою. Гладкий край та невеликі вкраплення є нормою, а от інші пошкодження підкажуть, що не варто купувати цю продукцію.
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