Достаточно знать всего несколько подсказок, чтобы на вашем столе были только макароны высокого качества. На что обращать внимание при следующем походе в магазин – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как выбирать качественные макароны?

В первую очередь стоит обратить внимание на этикетку. Если в ваших руках качественные макароны, должна быть одна из этих пометок:

пшеница твердых сортов;

группа А;

1 класс.

Также обратите внимание на состав – должны быть только мука и вода. Иногда для цвета добавляют морковь, шпинат или чернила каракатиц, эти ингредиенты вполне безопасны.

Цвет качественных макаронных изделий должен быть желтым, золотисто-желтым или янтарным. Другие оттенки – сигнал об опасности.

Внимательно рассмотрите поверхность макарон – она должна быть гладкой. Гладкий край и небольшие вкрапления являются нормой, а вот другие повреждения подскажут, что не стоит покупать эту продукцию.

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