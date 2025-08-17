Сметана – це той продукт, який завжди є у холодильнику. Тож беріть пакет або банку – і нумо перевіряти її якість.

Часто радять звертати увагу на густину сметани, але це не надійний показник. Недобросовісні виробники можуть додати до продукту крохмаль та досягнути бажаного ефекту. Як не стати їхньою жертвою – розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм біохіміка glebrepich.

Як перевірити якість сметани?

Є один надійний метод, який дозволяє гарантовано переконатися в тому, що ваша сметана – високої якості. І все, що для цього потрібно – лише склянка гарячої води.

Перевіряємо якість сметани / Фото Freepik

Беремо ложку сметани та розмішуємо у воді. Якщо сметана високої якості, то швидко розчиниться. Продукт, в якому є домішки, перетвориться на незрозумілу масу.

Також не забувайте одразу читати склад продукту, якщо купуєте сметану в магазині. Якісна сметана повинна містити лише 2 інгредієнти – вершки та закваску.

Знати способи перевірити якість продуктів повинен кожен. Наприклад, свіжість мʼяса ви можете оцінити просто біля вітрини.