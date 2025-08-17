Несколько секунд – и все станет ясно: как легко проверить натуральность сметаны –совет биохимика
- Проверить натуральность сметаны можно, размешав ее в стакане горячей воды; качественная сметана быстро растворится.
- Покупая сметану, стоит обращать внимание на состав, который должен содержать только сливки и закваску.
Сметана – это тот продукт, который всегда есть в холодильнике. Так что берите пакет или банку – и давайте проверять ее качество.
Часто советуют обращать внимание на густоту сметаны, но это не надежный показатель. Недобросовестные производители могут добавить в продукт крахмал и достичь желаемого эффекта. Как не стать их жертвой – рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм биохимика glebrepich.
Как проверить качество сметаны?
Есть один надежный метод, который позволяет гарантированно убедиться в том, что ваша сметана – высокого качества. И все, что для этого нужно – лишь стакан горячей воды.
Проверяем качество сметаны / Фото Freepik
Берем ложку сметаны и размешиваем в воде. Если сметана высокого качества, то быстро растворится. Продукт, в котором есть примеси, превратится в непонятную массу.
Также не забывайте сразу читать состав продукта, если покупаете сметану в магазине. Качественная сметана должна содержать только 2 ингредиента – сливки и закваску.
Знать способы проверить качество продуктов должен каждый. Например, свежесть мяса вы можете оценить просто у витрины.