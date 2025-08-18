Літо завершується, але спекотні дні будуть ще з нами довго, а це значить, що морозиво залишиться частиною нашого раціону. Важливо купувати лише натуральний продукт, з яким ви отримаєте насолоду та не зашкодите для свого здоровʼя.

Насправді є всього кілька маркерів, які вкажуть на високу якість морозива. Натуральний продукт не так легко підробити, тож усе приховане швидко стає явним. Як купувати лише якісне морозиво – розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

До речі Розвінчуємо найпопулярніший міф: чи насправді відрізняються білі та жовті яйця

Як перевірити якість морозива?

Стандарт

Якщо ви купуєте морозиво в упаковці, то шукайте позначку ДСТУ 4733. Саме вона визначає, що у ваших руках натуральне вершкове морозиво. Його ділять на три види: молочне (0,5 – 7,5 % жиру), вершкове (8 – 11,5 % жиру) та пломбір (12 – 20 % жиру).

Якщо ДСТУ вказаний інший – це комбінований продукт, який навряд чи подарує улюблені вершкові нотки.

Обрати якісне морозиво – легко / Фото Pixabay

Колір

Якщо колір морозива надто яскравий – це вже не натуральний продукт, а суміш домішок та ароматизаторів. У хорошому морозиві немає барвників, штучних стабілізаторів та рослинних жирів.

Термін зберігання

Зазвичай морозиво може зберігатися дуже довго, але експерти радять купувати продукт, якому не більше 3 місяців. Це гарантує, що усі його смакові властивості збереглися.

Натуральність сметани можна перевірити за кілька секунд. Біохімік розповів простий секрет, який дозволить негайно виявити підробку.