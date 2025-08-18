Лето заканчивается, но жаркие дни будут еще с нами долго, а это значит, что мороженое останется частью нашего рациона. Важно покупать только натуральный продукт, с которым вы получите удовольствие и не навредите своему здоровью.

На самом деле есть всего несколько маркеров, которые укажут на высокое качество мороженого. Натуральный продукт не так легко подделать, поэтому все скрытое быстро становится явным. Как покупать только качественное мороженое – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне".

Как проверить качество мороженого?

Стандарт

Если вы покупаете мороженое в упаковке, то ищите отметку ДСТУ 4733. Именно она определяет, что в ваших руках натуральное сливочное мороженое. Его делят на три вида: молочное (0,5 – 7,5% жира), сливочное (8 – 11,5% жира) и пломбир (12 – 20% жира).

Если ДСТУ указан другой – это комбинированный продукт, который вряд ли подарит любимые сливочные нотки.

Выбрать качественное мороженое – легко / Фото Pixabay

Цвет

Если цвет мороженого слишком яркий – это уже не натуральный продукт, а смесь примесей и ароматизаторов. В хорошем мороженом нет красителей, искусственных стабилизаторов и растительных жиров.

Срок хранения

Обычно мороженое может храниться очень долго, но эксперты советуют покупать продукт, котором не более 3 месяцев. Это гарантирует, что все его вкусовые свойства сохранились.

