На самом деле есть всего несколько маркеров, которые укажут на высокое качество мороженого. Натуральный продукт не так легко подделать, поэтому все скрытое быстро становится явным. Как покупать только качественное мороженое – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне".

Как проверить качество мороженого?

Стандарт

Если вы покупаете мороженое в упаковке, то ищите отметку ДСТУ 4733. Именно она определяет, что в ваших руках натуральное сливочное мороженое. Его делят на три вида: молочное (0,5 – 7,5% жира), сливочное (8 – 11,5% жира) и пломбир (12 – 20% жира).

Если ДСТУ указан другой – это комбинированный продукт, который вряд ли подарит любимые сливочные нотки.

Выбрать качественное мороженое – легко / Фото Pixabay

Цвет

Если цвет мороженого слишком яркий – это уже не натуральный продукт, а смесь примесей и ароматизаторов. В хорошем мороженом нет красителей, искусственных стабилизаторов и растительных жиров.

Срок хранения

Обычно мороженое может храниться очень долго, но эксперты советуют покупать продукт, котором не более 3 месяцев. Это гарантирует, что все его вкусовые свойства сохранились.

