Як перевірити сир на базарі: вас тепер ніхто не зможе обманути

Купівля сиру на базарі – для багатьох звичний ритуал при закупах. Варто знати один секрет, щоб вас вважали справжнім майстром.

Вибрати якісний сир на базарі не так складно, коли знаєш усі можливі підказки про якісний продукт. Які знання вам стануть у пригоді – розповідає Dzidziusiowo.

Як купувати найкращий сир на базарі?

Найбільша небезпека, яка вас може спонукати – це обман. Часто у готовий сир можуть додавати крохмаль. Так вага продукту збільшиться, як і ваші витрати. Для здоровʼя ризик невисокий, але ставати жертвою обману не варто.

Є спосіб легко перевірити якість сиру / Фото Freepik

Візьміть з собою маленьку піпетку та капніть на крихту сиру йодом. Якщо пляма залишилася коричнево-жовтою, то якості продукту запитань немає. Зміна кольору – тривожний сигнал.

Чи може сир бути жовтим?

Зазвичай жовтий колір сиру свідчить про псування продукту. Але це не завжди так, розповідає портал Fajne gotowanie.

Домашній жир часто відрізняється великою жирністю. Цей продукт може бути жовтого відтінку саме завдяки цьому параметру.

