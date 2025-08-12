Вийде кращою, ніж в McDonald's: секрети ідеальної смаженої картоплі з хрусткою скоринкою
- Для отримання хрусткої картоплі без олії потрібно видалити крохмаль, промиваючи нарізану картоплю в холодній воді до прозорості.
- Картоплю готують на пару, ретельно просушують, смажать без олії, додаючи воду, і солять лише наприкінці для ідеальної скоринки.
Досягнення картоплі з золотистою та хрусткою скоринкою без грама олії – не вигадка. Річ не у вмісті жиру, а в ретельній підготовці картоплі. Цей підхід переверне всі традиційні техніки смаження.
В результаті отримаєте картоплю з надзвичайно ніжною і злегка вологою серцевиною, вкритою хрусткою оболонкою – і все це без олії. Як досягти цієї ідеальної скоринки при смаженні картоплі розповідає 24 Канал з посиланням на ДобріНовини.
Як посмажити картоплю з хрусткою скоринкою?
- Видалення крохмалю
Експерти радять готувати картоплю, нарізаючи її, як зазвичай, і ретельно промиваючи в холодній воді. Важливо промивати до тих пір, поки вода не стане абсолютно прозорою. Цей процес допомагає усунути надлишок крохмалю, який перешкоджає утворенню бажаної скоринки.
- Парова обробка
На наступному етапі приготування картопля готується на пару до "злегка м'якої" текстури. Цей метод гарантує, що картопля прогріється наскрізь, зберігаючи свою форму та цілісність, запобігаючи розвалюванню.
- Ретельне просушування
Щоб досягти оптимальної хрусткості картоплі, важливо викласти її на паперові рушники або тканинну серветку для сушіння. Ретельне просушування поверхні картоплі має вирішальне значення.
- Смаження без олії
Далі слід розігріти сковорідку з товстим дном без додавання олії, й викласти картоплю в один шар, щоб дати трохи підсохнути. Через кілька хвилин збризнути водою за допомогою пульверизатора або вилити чайну ложку води поруч з картоплею.
Ідеальна смажена картопля з хрусткою скоринкою / Фото Unsplash
Накривши каструлю кришкою на одну-дві хвилини, можна забезпечити проникнення пари, що прискорить процес приготування.
- Хрускіт під кришкою
Тоді треба зняти кришку і смажити без неї, щоб полегшити випаровування вологи. Обережно перевернути, і помітити, як картопля набуває золотисто-коричневого кольору, пухирчастої поверхні та неймовірно хрусткої скоринки.
- Додавання солі
Додавати сіль і спеції можна лише на завершальному етапі приготування. Ця практика має вирішальне значення, оскільки передчасне додавання може витягнути вологу, перешкоджаючи утворенню бажаної скоринки.
Картопля з хрусткою скоринкою готова!
