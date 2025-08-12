Досягнення картоплі з золотистою та хрусткою скоринкою без грама олії – не вигадка. Річ не у вмісті жиру, а в ретельній підготовці картоплі. Цей підхід переверне всі традиційні техніки смаження.

В результаті отримаєте картоплю з надзвичайно ніжною і злегка вологою серцевиною, вкритою хрусткою оболонкою – і все це без олії. Як досягти цієї ідеальної скоринки при смаженні картоплі розповідає 24 Канал з посиланням на ДобріНовини.

Як посмажити картоплю з хрусткою скоринкою?

Видалення крохмалю

Експерти радять готувати картоплю, нарізаючи її, як зазвичай, і ретельно промиваючи в холодній воді. Важливо промивати до тих пір, поки вода не стане абсолютно прозорою. Цей процес допомагає усунути надлишок крохмалю, який перешкоджає утворенню бажаної скоринки.

Парова обробка

На наступному етапі приготування картопля готується на пару до "злегка м'якої" текстури. Цей метод гарантує, що картопля прогріється наскрізь, зберігаючи свою форму та цілісність, запобігаючи розвалюванню.

Ретельне просушування

Щоб досягти оптимальної хрусткості картоплі, важливо викласти її на паперові рушники або тканинну серветку для сушіння. Ретельне просушування поверхні картоплі має вирішальне значення.

Смаження без олії

Далі слід розігріти сковорідку з товстим дном без додавання олії, й викласти картоплю в один шар, щоб дати трохи підсохнути. Через кілька хвилин збризнути водою за допомогою пульверизатора або вилити чайну ложку води поруч з картоплею.



Ідеальна смажена картопля з хрусткою скоринкою / Фото Unsplash

Накривши каструлю кришкою на одну-дві хвилини, можна забезпечити проникнення пари, що прискорить процес приготування.

Хрускіт під кришкою

Тоді треба зняти кришку і смажити без неї, щоб полегшити випаровування вологи. Обережно перевернути, і помітити, як картопля набуває золотисто-коричневого кольору, пухирчастої поверхні та неймовірно хрусткої скоринки.

Додавання солі

Додавати сіль і спеції можна лише на завершальному етапі приготування. Ця практика має вирішальне значення, оскільки передчасне додавання може витягнути вологу, перешкоджаючи утворенню бажаної скоринки.

Картопля з хрусткою скоринкою готова!

