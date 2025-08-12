Достижение картофеля с золотистой и хрустящей корочкой без грамма масла – не выдумка. Дело не в содержании жира, а в тщательной подготовке картофеля. Этот подход перевернет все традиционные техники жарки.

В результате получите картофель с чрезвычайно нежной и слегка влажной сердцевиной, покрытой хрустящей оболочкой – и все это без масла. Как достичь этой идеальной корочки при жарке картофеля рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДобріНовини.

Как пожарить картофель с хрустящей корочкой?

Удаление крахмала

Эксперты советуют готовить картофель, нарезая его, как обычно, и тщательно промывая в холодной воде. Важно промывать до тех пор, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Этот процесс помогает устранить избыток крахмала, который препятствует образованию желаемой корочки.

Паровая обработка

На следующем этапе приготовления картофель готовится на пару до "слегка мягкой" текстуры. Этот метод гарантирует, что картофель прогреется насквозь, сохраняя свою форму и целостность, предотвращая разваливание.

Тщательное просушивание

Чтобы достичь оптимальной хрусткости картофеля, важно выложить его на бумажные полотенца или тканевую салфетку для сушки. Тщательное просушивание поверхности картофеля имеет решающее значение.

Жарка без масла

Далее следует разогреть сковородку с толстым дном без добавления масла, и выложить картофель в один слой, чтобы дать немного подсохнуть. Через несколько минут сбрызнуть водой с помощью пульверизатора или вылить чайную ложку воды рядом с картофелем.



Идеальная жареная картошка с хрустящей корочкой / Фото Unsplash

Накрыв кастрюлю крышкой на одну-две минуты, можно обеспечить проникновение пара, что ускорит процесс приготовления.

Хруст под крышкой

Тогда надо снять крышку и жарить без нее, чтобы облегчить испарение влаги. Осторожно перевернуть, и заметить, как картофель приобретает золотисто-коричневый цвет, пузырчатой поверхности и невероятно хрустящей корочки.

Добавление соли

Добавлять соль и специи можно только на завершающем этапе приготовления. Эта практика имеет решающее значение, поскольку преждевременное добавление может вытянуть влагу, препятствуя образованию желаемой корочки.

Картофель с хрустящей корочкой готов!

