Смажте картоплю так і вона не прилипне до сковороди: 2 прості лайфхаки

Часто смажена картопля перетворюється на кашу, що прилипла до сковороди. Це не може радувати господиню, адже складається враження ніби її кулінарних навичок недостатньо для ідеального результату.

Такий сценарій виникає тоді, коли покрокове приготування – неправильне. Як посмажити картоплю зі скоринкою, але щоб вона не прилипала, розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

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Як посмажити картоплю, щоб не прилипала до сковорідки

Експерти рекомендують простий лайфхак для запобігання пригоранню картоплі під час смаження. Зануривши картоплю в окріп на короткий термін перед приготуванням, можна ефективно видалити крохмаль, який спричиняє прилипання.

А головний лайфхак у тому, щоб не класти картоплю одразу в сковороду. Замість цього варто спочатку поставити її на плиту, увімкнути вогонь і дати розігрітися.



Як посмажити апетитну картоплю, щоб вона не прилипала до сковороди / Фото Unsplash

Тоді на дно сковорідки треба насипати кілька щіпок солі, влити олію і дати їй розігрітися. Нарешті, додати картоплю.

Повірте, цей метод дасть несподівані результати і приємно здивує.

А ви знаєте: що робити, якщо пересолили їжу.