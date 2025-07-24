Швидко, смачно й елегантно: найпростіший рецепт фаршированих кабачків
- Рецепт фаршированих кабачків вважається простим і популярним серед господинь.
- Інгредієнти для страви не є дорогими, а результат завжди смачний.
Цей рецепт багато господинь вважають ледь не щоденним літнім ритуалом. Для нього не потрібні складні інгредієнти, а результат завжди виходить прогнозовано неперевершеним.
Кабачки з начинкою – це завжди чудова нагода насолодитися улюбленим овочем та трішки поекспериментувати з новими смаковими відтінками. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт фаршированих кабачків від порталу "На пенсії".
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Як приготувати фаршировані кабачки?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 1/2 склянки бургуру;
– 1 цибуля;
– 200 грамів печериць;
– 1 морква;
– 60 грамів твердого сиру;
– спеції до смаку.
Приготування:
Наріжте кабачки широкими кругами. Зсередини акуратно видаліть м’якоть, щоб утворилися порожнисті "стаканчики".
Опустіть кабачки в киплячу воду й бланшуйте їх 2 – 3 хвилини.
Відваріть булгур до готовності, згідно з інструкцією на упаковці.
Очистіть та дрібно наріжте цибулю, моркву, печериці, а також частину вийнятої м’якоті кабачків.
Обсмажте овочі на сковороді до м’якості, додайте готовий булгур і тушкуйте все разом ще 5 хвилин.
Додайте до начинки сіль та перець. Наповніть кабачкові формочки овочево-зерновою сумішшю, а зверху рясно посипте тертим сиром.
Перекладіть фаршировані кабачки у форму для запікання та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте приблизно 15 хвилин, поки сир не розплавиться й не утворить апетитну скоринку.
Смачного!
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