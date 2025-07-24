Швидко, смачно й елегантно: найпростіший рецепт фаршированих кабачків

Цей рецепт багато господинь вважають ледь не щоденним літнім ритуалом. Для нього не потрібні складні інгредієнти, а результат завжди виходить прогнозовано неперевершеним.

Кабачки з начинкою – це завжди чудова нагода насолодитися улюбленим овочем та трішки поекспериментувати з новими смаковими відтінками. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт фаршированих кабачків від порталу "На пенсії".

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Як приготувати фаршировані кабачки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 1/2 склянки бургуру;

– 1 цибуля;

– 200 грамів печериць;

– 1 морква;

– 60 грамів твердого сиру;

– спеції до смаку.

Приготування:

Наріжте кабачки широкими кругами. Зсередини акуратно видаліть м’якоть, щоб утворилися порожнисті "стаканчики". Опустіть кабачки в киплячу воду й бланшуйте їх 2 – 3 хвилини. Відваріть булгур до готовності, згідно з інструкцією на упаковці. Очистіть та дрібно наріжте цибулю, моркву, печериці, а також частину вийнятої м’якоті кабачків. Обсмажте овочі на сковороді до м’якості, додайте готовий булгур і тушкуйте все разом ще 5 хвилин. Додайте до начинки сіль та перець. Наповніть кабачкові формочки овочево-зерновою сумішшю, а зверху рясно посипте тертим сиром. Перекладіть фаршировані кабачки у форму для запікання та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів. Готуйте приблизно 15 хвилин, поки сир не розплавиться й не утворить апетитну скоринку.

Смачного!

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