Це краще за суші: готуємо японську закуску гункан з Ектором
- Гункан – японська закуска, яку можна приготувати за 15 хвилин.
- Це аналог суші, який вам захочеться готувати якомога частіше.
Суші – далеко не єдине, чим може вразити японська кухня. Наприклад, вам точно варто спробувати гункан – особливу закуску, яка готується за 15 хвилин.
Гункан в Японії вважають одним з найпростіших перекусів, який може бути чудовим рішенням хоч на кожен день. Смачно, дешево і ситно – чудовий набір характеристик, який точно варто мати у своєму кулінарному арсеналі. 24 Канал пропонує приготувати гункан за рецептом знаменитого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Як приготувати гункан?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 150 грамів рису для суші;
– 2 столові ложки води;
– 2 столові ложки рисового оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 100 грамів крабових паличок;
– 2 столові ложки японського майонезу;
– 1 – 2 листи норі;
– ікра тобіко для декору.
Приготування:
Приготуйте заправку для рису: змішайте воду з рисовим оцтом, додайте цукор і сіль, ретельно розмішайте до розчинення.
Готовий відварений рис полийте приготованою сумішшю й акуратно перемішайте лопаткою або ложкою, щоб не порушити структуру зерен.
Крабові палички розділіть на волокна, змішайте їх з японським майонезом до однорідності.
Аркуші норі наріжте на смужки шириною близько 3 – 4 сантиметри.
Зробіть з рису невеликі овальні заготовки, обгорніть їх смужками норі, формуючи бортики.
У середину покладіть начинку з крабових паличок, а зверху — трохи ікри тобіко для прикраси.
Смачного!
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