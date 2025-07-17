Куркума – це не лише смачний додаток до ваших страв, а й корисний подарунок для вашого організму. Як перевірити якість спеції, щоб ненавмисне не зашкодити собі та рідним – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Як вибрати куркуму?
Візьміть дрібку спеції та перетріть її між пальцями. Свіжа та якісна куркума одразу матиме яскравий аромат. Якщо запах слабкий або взагалі відсутній – купуйте куркуму в іншому місці, а цю вже не вживайте.
Іноді замість куркуми можна натрапити на фарбоване борошно, тому будьте уважними. Краще зайвий раз впевнитися у якості продукту.
Коли ж спеція вже на вашій кухні, то розчиніть трішки куркуми у склянці води. Якщо на поверхні води зʼявилися білі плями – сміливо викидайте такий продукт у смітник.
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