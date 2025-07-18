Гункан в Японії вважають одним з найпростіших перекусів, який може бути чудовим рішенням хоч на кожен день. Смачно, дешево і ситно – чудовий набір характеристик, який точно варто мати у своєму кулінарному арсеналі. 24 Канал пропонує приготувати гункан за рецептом знаменитого Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Як приготувати гункан?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 150 грамів рису для суші;

– 2 столові ложки води;

– 2 столові ложки рисового оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 100 грамів крабових паличок;

– 2 столові ложки японського майонезу;

– 1 – 2 листи норі;

– ікра тобіко для декору.

Приготування:

Приготуйте заправку для рису: змішайте воду з рисовим оцтом, додайте цукор і сіль, ретельно розмішайте до розчинення. Готовий відварений рис полийте приготованою сумішшю й акуратно перемішайте лопаткою або ложкою, щоб не порушити структуру зерен. Крабові палички розділіть на волокна, змішайте їх з японським майонезом до однорідності. Аркуші норі наріжте на смужки шириною близько 3 – 4 сантиметри. Зробіть з рису невеликі овальні заготовки, обгорніть їх смужками норі, формуючи бортики. У середину покладіть начинку з крабових паличок, а зверху — трохи ікри тобіко для прикраси.

Смачного!

Насолода може бути швидкою: готуємо азійський салат з Ектором.