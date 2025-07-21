Ним би пишались ресторани: грузинський салат з баклажанів – так смакує довершеність

Грузинська кухня – це не лише соковите мʼясо та хачапурі. Навіть салати тут готують з особливим колоритом.

Салат з баклажанами – це дотик до свята, який ви можете відчути за будь-якої зручної нагоди. Він легкий у приготуванні та здивує колоритним смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok nemerzhynska_alina. Читайте також Легендарний десерт: як приготувати торт, як знаменитий десерт від Kinder Як приготувати грузинський салат з баклажанами? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 помідори;

– зубчики часнику;

– 150 грамів сметани;

– кінза, петрушка;

– сіль до смаку. Приготування: Баклажани ретельно вимийте, зніміть шкірку і наріжте невеликими кубиками. Перекладіть шматочки в миску, посипте сіллю і перемішайте, щоб овочі трохи пустили сік. Додайте до баклажанів трохи борошна й ретельно обваляйте. На добре розігріту сковорідку налийте трохи оливкової олії та обсмажте баклажани до золотистої, хрумкої скоринки. Помідори наріжте кубиками й змішайте їх із готовими баклажанами. Дрібно наріжте петрушку з кінзою, додайте до овочевої суміші. Для заправки змішайте сметану з подрібненим часником і дрібкою солі. Полийте салат соусом і гарно перемішайте. Подавайте салат з грінками грінок. За бажанням його можна прикрасити горіхами. Смачного! Щоб не купити підробку: як обирати якісний чай.