Ним би пишались ресторани: грузинський салат з баклажанів – так смакує довершеність
- Грузинська кухня включає не тільки м'ясо та хачапурі, але й унікальні салати.
- Салат з баклажанів є прикладом особливого кулінарного колориту Грузії.
Грузинська кухня – це не лише соковите мʼясо та хачапурі. Навіть салати тут готують з особливим колоритом.
Салат з баклажанами – це дотик до свята, який ви можете відчути за будь-якої зручної нагоди. Він легкий у приготуванні та здивує колоритним смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok nemerzhynska_alina.
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Як приготувати грузинський салат з баклажанами?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 помідори;
– зубчики часнику;
– 150 грамів сметани;
– кінза, петрушка;
– сіль до смаку.
Приготування:
Баклажани ретельно вимийте, зніміть шкірку і наріжте невеликими кубиками.
Перекладіть шматочки в миску, посипте сіллю і перемішайте, щоб овочі трохи пустили сік.
Додайте до баклажанів трохи борошна й ретельно обваляйте.
На добре розігріту сковорідку налийте трохи оливкової олії та обсмажте баклажани до золотистої, хрумкої скоринки.
Помідори наріжте кубиками й змішайте їх із готовими баклажанами.
Дрібно наріжте петрушку з кінзою, додайте до овочевої суміші.
Для заправки змішайте сметану з подрібненим часником і дрібкою солі.
Полийте салат соусом і гарно перемішайте.
Подавайте салат з грінками грінок. За бажанням його можна прикрасити горіхами.
Смачного!
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