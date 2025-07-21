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21 липня, 11:27
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Ним би пишались ресторани: грузинський салат з баклажанів – так смакує довершеність

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Грузинська кухня включає не тільки м'ясо та хачапурі, але й унікальні салати.
  • Салат з баклажанів є прикладом особливого кулінарного колориту Грузії.

Грузинська кухня – це не лише соковите мʼясо та хачапурі. Навіть салати тут готують з особливим колоритом.

Салат з баклажанами – це дотик до свята, який ви можете відчути за будь-якої зручної нагоди. Він легкий у приготуванні та здивує колоритним смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok nemerzhynska_alina.

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Як приготувати грузинський салат з баклажанами? 

  • Час: 15 хвилин 
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 2 баклажани;
– 2 помідори;
– зубчики часнику;
– 150 грамів сметани;
– кінза, петрушка;
– сіль до смаку. 

Приготування

  1. Баклажани ретельно вимийте, зніміть шкірку і наріжте невеликими кубиками.

  2. Перекладіть шматочки в миску, посипте сіллю і перемішайте, щоб овочі трохи пустили сік.

  3. Додайте до баклажанів трохи борошна й ретельно обваляйте.

  4. На добре розігріту сковорідку налийте трохи оливкової олії та обсмажте баклажани до золотистої, хрумкої скоринки.

  5. Помідори наріжте кубиками й змішайте їх із готовими баклажанами.

  6. Дрібно наріжте петрушку з кінзою, додайте до овочевої суміші.

  7. Для заправки змішайте сметану з подрібненим часником і дрібкою солі.

  8. Полийте салат соусом і гарно перемішайте.

  9. Подавайте салат з грінками грінок. За бажанням його можна прикрасити горіхами. 

Смачного!

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