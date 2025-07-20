Є кілька ознак, які дозволять негайно виявити підробку чаю. На що варто звертати увагу при купівлі чайного листа – розповідає 24 Канал з посиланням на teahouse.

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Як вибрати якісний чай?

Лист має бути цілісним і акуратним

В банці сухий лист може бути скрученим у різні форми, проте обовʼязково мусить залишатися цілісним, з рівними краями.

Відповідний колір

Колір листа повинен завжди відповідати сорту чаю. Чайні бруньки завжди золотисті, якщо вам продають інший товар – це підробка.

Розмір листів

Запамʼятайте: в одній упаковці повинні бути листи одного розміру. Окрім того, уникайте товару, в якому є ламане листя або черешки.

Волога

Розітріть чайний листок у руках. Якщо він дуже крихкий – у жодному разі його не купуйте. Скоріш за все, він пересушений або повторно висушений.

Аромат

Запах якісного чаю – м’який, нерізкий, приємний, без сторонніх відтінків. Сильний запах може бути в ароматизованого чаю – він не шкідливий, тож це лише питання смаку.

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