Є кілька ознак, які дозволять негайно виявити підробку чаю. На що варто звертати увагу при купівлі чайного листа – розповідає 24 Канал з посиланням на teahouse.
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Як вибрати якісний чай?
- Лист має бути цілісним і акуратним
В банці сухий лист може бути скрученим у різні форми, проте обовʼязково мусить залишатися цілісним, з рівними краями.
- Відповідний колір
Колір листа повинен завжди відповідати сорту чаю. Чайні бруньки завжди золотисті, якщо вам продають інший товар – це підробка.
- Розмір листів
Запамʼятайте: в одній упаковці повинні бути листи одного розміру. Окрім того, уникайте товару, в якому є ламане листя або черешки.
- Волога
Розітріть чайний листок у руках. Якщо він дуже крихкий – у жодному разі його не купуйте. Скоріш за все, він пересушений або повторно висушений.
- Аромат
Запах якісного чаю – м’який, нерізкий, приємний, без сторонніх відтінків. Сильний запах може бути в ароматизованого чаю – він не шкідливий, тож це лише питання смаку.
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