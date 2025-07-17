Лимон, цукор та вода – ось і все, що потрібно для приготування смачного домашнього лимонаду. Він корисніший за газовані напої та куди краще втамує спрагу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати домашній лимонад?

Час : 10 хвилин + охолодження

: 10 хвилин + охолодження Порцій: 1,5 літра води

Інгредієнти:

– 1,5 літра води;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

На суху сковороду насипте цукор і влийте столову ложку води. Прогрівайте на середньому вогні, поки цукор не карамелізується. Отриманий сироп остудіть до кімнатної температури. Тим часом вичавіть сік із лимона, додайте до нього залишок цукру й добре перемішайте, щоб він розчинився. У склянку спочатку налийте охолоджений карамельний сироп, потім – лимонний сік. Долийте воду та добре перемішайте. Подавайте напій охолодженим.

Смачного!

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