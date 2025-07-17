Лимон, цукор та вода – ось і все, що потрібно для приготування смачного домашнього лимонаду. Він корисніший за газовані напої та куди краще втамує спрагу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати домашній лимонад?

  • Час: 10 хвилин + охолодження
  • Порцій: 1,5 літра води

Інгредієнти:
– 1,5 літра води;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

  1. На суху сковороду насипте цукор і влийте столову ложку води. Прогрівайте на середньому вогні, поки цукор не карамелізується.

  2. Отриманий сироп остудіть до кімнатної температури.

  3. Тим часом вичавіть сік із лимона, додайте до нього залишок цукру й добре перемішайте, щоб він розчинився.

  4. У склянку спочатку налийте охолоджений карамельний сироп, потім – лимонний сік. Долийте воду та добре перемішайте.

  5. Подавайте напій охолодженим.

Смачного!

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