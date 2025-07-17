Лимон, сахар и вода – вот и все, что нужно для приготовления вкусного домашнего лимонада. Он полезнее газированных напитков и куда лучше утолит жажду, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как приготовить домашний лимонад

  • Время: 10 минут + охлаждение
  • Порций: 1,5 литра воды

Ингредиенты:
– 1,5 литра воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

  1. На сухую сковороду насыпьте сахар и влейте столовую ложку воды. Прогревайте на среднем огне, пока сахар не карамелизируется.

  2. Полученный сироп остудите до комнатной температуры.

  3. Тем временем выжмите сок из лимона, добавьте к нему остаток сахара и хорошо перемешайте, чтобы он растворился.

  4. В стакан сначала налейте охлажденный карамельный сироп, затем – лимонный сок. Долейте воду и хорошо перемешайте.

  5. Подавайте напиток охлажденным.

Приятного аппетита!

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