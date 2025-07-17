Лимон, сахар и вода – вот и все, что нужно для приготовления вкусного домашнего лимонада. Он полезнее газированных напитков и куда лучше утолит жажду, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Как приготовить домашний лимонад
- Время: 10 минут + охлаждение
- Порций: 1,5 литра воды
Ингредиенты:
– 1,5 литра воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки лимонного сока.
Приготовление:
На сухую сковороду насыпьте сахар и влейте столовую ложку воды. Прогревайте на среднем огне, пока сахар не карамелизируется.
Полученный сироп остудите до комнатной температуры.
Тем временем выжмите сок из лимона, добавьте к нему остаток сахара и хорошо перемешайте, чтобы он растворился.
В стакан сначала налейте охлажденный карамельный сироп, затем – лимонный сок. Долейте воду и хорошо перемешайте.
Подавайте напиток охлажденным.
Приятного аппетита!
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