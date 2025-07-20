Есть несколько признаков, которые позволят немедленно выявить подделку чая. На что стоит обращать внимание при покупке чайного листа – рассказывает 24 Канал со ссылкой на teahouse.

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Как выбрать качественный чай?

Лист должен быть целостным и аккуратным

В банке сухой лист может быть скрученным в разные формы, однако обязательно должен оставаться целостным, с ровными краями.

Соответствующий цвет

Цвет листа должен всегда соответствовать сорту чая. Чайные почки всегда золотистые, если вам продают другой товар – это подделка.

Размер листов

Запомните: в одной упаковке должны быть листы одного размера. Кроме того, избегайте товара, в котором есть ломаные листья или черешки.

Влага

Разотрите чайный лист в руках. Если он очень хрупкий – ни в коем случае его не покупайте. Скорее всего, он пересушен или повторно высушен.

Аромат

Запах качественного чая – мягкий, нерезкий, приятный, без посторонних оттенков. Сильный запах может быть у ароматизированного чая – он не вреден, поэтому это лишь вопрос вкуса.

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