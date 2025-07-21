Салат с баклажанами – это прикосновение к празднику, который вы можете почувствовать при любом удобном случае. Он легкий в приготовлении и удивит колоритным вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok nemerzhynska_alina.

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Как приготовить грузинский салат с баклажанами?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 помидора;
– зубчики чеснока;
– 150 граммов сметаны;
– кинза, петрушка;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны тщательно вымойте, снимите кожицу и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Переложите кусочки в миску, посыпьте солью и перемешайте, чтобы овощи немного пустили сок.

  3. Добавьте к баклажанам немного муки и тщательно обваляйте.

  4. На хорошо разогретую сковородку налейте немного оливкового масла и обжарьте баклажаны до золотистой, хрустящей корочки.

  5. Помидоры нарежьте кубиками и смешайте их с готовыми баклажанами.

  6. Мелко нарежьте петрушку с кинзой, добавьте к овощной смеси.

  7. Для заправки смешайте сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли.

  8. Полейте салат соусом и хорошо перемешайте.

  9. Подавайте салат с гренками гренок. По желанию его можно украсить орехами.

Приятного аппетита!

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