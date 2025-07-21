Салат с баклажанами – это прикосновение к празднику, который вы можете почувствовать при любом удобном случае. Он легкий в приготовлении и удивит колоритным вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok nemerzhynska_alina.

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Как приготовить грузинский салат с баклажанами?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 помидора;

– зубчики чеснока;

– 150 граммов сметаны;

– кинза, петрушка;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны тщательно вымойте, снимите кожицу и нарежьте небольшими кубиками. Переложите кусочки в миску, посыпьте солью и перемешайте, чтобы овощи немного пустили сок. Добавьте к баклажанам немного муки и тщательно обваляйте. На хорошо разогретую сковородку налейте немного оливкового масла и обжарьте баклажаны до золотистой, хрустящей корочки. Помидоры нарежьте кубиками и смешайте их с готовыми баклажанами. Мелко нарежьте петрушку с кинзой, добавьте к овощной смеси. Для заправки смешайте сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли. Полейте салат соусом и хорошо перемешайте. Подавайте салат с гренками гренок. По желанию его можно украсить орехами.

Приятного аппетита!

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