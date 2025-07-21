Салат с баклажанами – это прикосновение к празднику, который вы можете почувствовать при любом удобном случае. Он легкий в приготовлении и удивит колоритным вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok nemerzhynska_alina.
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Как приготовить грузинский салат с баклажанами?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 помидора;
– зубчики чеснока;
– 150 граммов сметаны;
– кинза, петрушка;
– соль по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны тщательно вымойте, снимите кожицу и нарежьте небольшими кубиками.
Переложите кусочки в миску, посыпьте солью и перемешайте, чтобы овощи немного пустили сок.
Добавьте к баклажанам немного муки и тщательно обваляйте.
На хорошо разогретую сковородку налейте немного оливкового масла и обжарьте баклажаны до золотистой, хрустящей корочки.
Помидоры нарежьте кубиками и смешайте их с готовыми баклажанами.
Мелко нарежьте петрушку с кинзой, добавьте к овощной смеси.
Для заправки смешайте сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли.
Полейте салат соусом и хорошо перемешайте.
Подавайте салат с гренками гренок. По желанию его можно украсить орехами.
Приятного аппетита!
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