І не треба нічого варити: готуємо варення з малини на сковороді – це просто хіт

Обмаль інгредієнтів та сковорідка – таке приготування малинового варення сподобається кожній господині, адже довкола так багато клопотів. 24 Канал радить зекономити час, гроші та сили і отримати неймовірний смаколик на зиму з рецептом порталу Smaker.

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Інгредієнти:

– 500 грамів свіжої малини;

– 250 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Малину ретельно промийте під прохолодною водою та дайте обсохнути. Найкраще викласти ягоди на паперовий рушник і залишити на кілька хвилин.

У широку сковороду або каструлю з товстим дном висипте малину та засипте цукром.

Додайте свіжовичавлений сік лимона і перемішайте. Будьте обережними, щоб ягоди не перетворилися на пюре.

Поставте сковорідку на середній вогонь. Готуйте, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться, а маса не стане густішою. Це займає приблизно 15 – 20 хвилин.

Коли варення набуде бажаної консистенції, зніміть його з плити й дайте трохи охолонути.