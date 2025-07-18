І не треба нічого варити: готуємо варення з малини на сковороді – це просто хіт
- Малинове варення можна приготувати на сковороді з мінімумом інгредієнтів.
- З цим рецептом ви легко зробите запаси малинового варення на зиму.
Ароматне малинове варення точно повинно бути серед ваших запасів. І тепер готувати його буде значно простіше!
Обмаль інгредієнтів та сковорідка – таке приготування малинового варення сподобається кожній господині, адже довкола так багато клопотів. 24 Канал радить зекономити час, гроші та сили і отримати неймовірний смаколик на зиму з рецептом порталу Smaker.
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Як приготувати варення на сковороді?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свіжої малини;
– 250 грамів цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
Малину ретельно промийте під прохолодною водою та дайте обсохнути. Найкраще викласти ягоди на паперовий рушник і залишити на кілька хвилин.
У широку сковороду або каструлю з товстим дном висипте малину та засипте цукром.
Додайте свіжовичавлений сік лимона і перемішайте. Будьте обережними, щоб ягоди не перетворилися на пюре.
Поставте сковорідку на середній вогонь. Готуйте, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться, а маса не стане густішою. Це займає приблизно 15 – 20 хвилин.
Коли варення набуде бажаної консистенції, зніміть його з плити й дайте трохи охолонути.
Готове варення можна одразу розкладіть по стерильних банках.
Смачного!
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