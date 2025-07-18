Обмаль інгредієнтів та сковорідка – таке приготування малинового варення сподобається кожній господині, адже довкола так багато клопотів. 24 Канал радить зекономити час, гроші та сили і отримати неймовірний смаколик на зиму з рецептом порталу Smaker.

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Як приготувати варення на сковороді?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів свіжої малини;
– 250 грамів цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Малину ретельно промийте під прохолодною водою та дайте обсохнути. Найкраще викласти ягоди на паперовий рушник і залишити на кілька хвилин.

  2. У широку сковороду або каструлю з товстим дном висипте малину та засипте цукром.

  3. Додайте свіжовичавлений сік лимона і перемішайте. Будьте обережними, щоб ягоди не перетворилися на пюре.

  4. Поставте сковорідку на середній вогонь. Готуйте, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться, а маса не стане густішою. Це займає приблизно 15 – 20 хвилин.

  5. Коли варення набуде бажаної консистенції, зніміть його з плити й дайте трохи охолонути.

  6. Готове варення можна одразу розкладіть по стерильних банках.

Смачного!

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