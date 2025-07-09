Наші предки були мастаками творити справжні кулінарні шедеври. І верещака – черговий тому доказ, адже це мʼясо на смак виходить просто божественним.

Верещака – одна з найкращих мʼясних українських страв. Ніжні реберця, які залишаються соковитими навіть після приготування, нікого не залишать байдужим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad. Читайте також Швидко, ситно і оригінально: рецепт хумусу з буряка – намазка на всі випадки життя Рецепт верещаки Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів свинячих ребер;

– 1 склянка хлібного квасу;

– до смаку: сіль, перець, спеції. Приготування: Свинячі реберця приправляємо сіллю та меленим перцем, обсмажуємо на сковороді до рум’яної скоринки. У квас додаємо трохи солі, сушений часник, ароматні прованські трави та чорний перець. Усе добре перемішуємо. Обсмажені ребра перекладаємо у рукав для запікання, заливаємо підготовленим квасом і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікаємо 30 хвилин. Потім обережно надрізаємо рукав, перевертаємо реберця та допікаємо ще 15 – 20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким і вкриється апетитною скоринкою. Смачного! Завжди ситно і смачно: рецепт класичного англійського сніданку.