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9 липня, 22:02
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Традиції – це смачно: готуємо верещаку – автентичні реберця в квасі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Верещака – це традиційна українська м'ясна страва, готується з свинячих ребер у хлібному квасі.
  • Верещака не потребує багато кулінарних клопотів та дарує просто божественний результат. 

Наші предки були мастаками творити справжні кулінарні шедеври. І верещака – черговий тому доказ, адже це мʼясо на смак виходить просто божественним.

Верещака – одна з найкращих мʼясних українських страв. Ніжні реберця, які залишаються соковитими навіть після приготування, нікого не залишать байдужим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad

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Рецепт верещаки 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 500 грамів свинячих ребер;
– 1 склянка хлібного квасу;
– до смаку: сіль, перець, спеції.

Приготування

  1. Свинячі реберця приправляємо сіллю та меленим перцем, обсмажуємо на сковороді до рум’яної скоринки.

  2. У квас додаємо трохи солі, сушений часник, ароматні прованські трави та чорний перець. Усе добре перемішуємо.

  3. Обсмажені ребра перекладаємо у рукав для запікання, заливаємо підготовленим квасом і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікаємо 30 хвилин.

  4. Потім обережно надрізаємо рукав, перевертаємо реберця та допікаємо ще 15 – 20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким і вкриється апетитною скоринкою.

Смачного!

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