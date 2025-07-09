Традиції – це смачно: готуємо верещаку – автентичні реберця в квасі
- Верещака – це традиційна українська м'ясна страва, готується з свинячих ребер у хлібному квасі.
- Верещака не потребує багато кулінарних клопотів та дарує просто божественний результат.
Наші предки були мастаками творити справжні кулінарні шедеври. І верещака – черговий тому доказ, адже це мʼясо на смак виходить просто божественним.
Верещака – одна з найкращих мʼясних українських страв. Ніжні реберця, які залишаються соковитими навіть після приготування, нікого не залишать байдужим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad.
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Рецепт верещаки
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів свинячих ребер;
– 1 склянка хлібного квасу;
– до смаку: сіль, перець, спеції.
Приготування:
Свинячі реберця приправляємо сіллю та меленим перцем, обсмажуємо на сковороді до рум’яної скоринки.
У квас додаємо трохи солі, сушений часник, ароматні прованські трави та чорний перець. Усе добре перемішуємо.
Обсмажені ребра перекладаємо у рукав для запікання, заливаємо підготовленим квасом і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікаємо 30 хвилин.
Потім обережно надрізаємо рукав, перевертаємо реберця та допікаємо ще 15 – 20 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким і вкриється апетитною скоринкою.
Смачного!
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