Верещака – одна з найкращих мʼясних українських страв. Ніжні реберця, які залишаються соковитими навіть після приготування, нікого не залишать байдужим. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad.

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Інгредієнти:

– 500 грамів свинячих ребер;

– 1 склянка хлібного квасу;

– до смаку: сіль, перець, спеції.

Приготування:

Свинячі реберця приправляємо сіллю та меленим перцем, обсмажуємо на сковороді до рум’яної скоринки.

У квас додаємо трохи солі, сушений часник, ароматні прованські трави та чорний перець. Усе добре перемішуємо.

Обсмажені ребра перекладаємо у рукав для запікання, заливаємо підготовленим квасом і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікаємо 30 хвилин.