Верещака – одно из лучших мясных украинских блюд. Нежные ребрышки, которые остаются сочными даже после приготовления, никого не оставят равнодушным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.
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Рецепт верещаки
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов свиных ребер;
– 1 стакан хлебного кваса;
– по вкусу: соль, перец, специи.
Приготовление:
Свиные ребрышки приправляем солью и молотым перцем, обжариваем на сковороде до румяной корочки.
В квас добавляем немного соли, сушеный чеснок, ароматные прованские травы и черный перец. Все хорошо перемешиваем.
Обжаренные ребра перекладываем в рукав для запекания, заливаем подготовленным квасом и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем 30 минут.
Затем осторожно надрезаем рукав, переворачиваем ребрышки и допекаем еще 15 – 20 минут, пока мясо не станет мягким и покроется аппетитной корочкой.
Приятного аппетитного аппетита!
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