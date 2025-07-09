Верещака – одно из лучших мясных украинских блюд. Нежные ребрышки, которые остаются сочными даже после приготовления, никого не оставят равнодушным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.

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Ингредиенты:

– 500 граммов свиных ребер;

– 1 стакан хлебного кваса;

– по вкусу: соль, перец, специи.

Приготовление:

Свиные ребрышки приправляем солью и молотым перцем, обжариваем на сковороде до румяной корочки.

В квас добавляем немного соли, сушеный чеснок, ароматные прованские травы и черный перец. Все хорошо перемешиваем.

Обжаренные ребра перекладываем в рукав для запекания, заливаем подготовленным квасом и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем 30 минут.