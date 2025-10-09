Укр Рус
9 жовтня, 21:55
2

Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • При приготуванні кави у джезві важливо не дати напою закипіти, щоб зберегти ефірні олії, які утримують смак і аромат.
  • Використовуйте каву дуже дрібного помелу і заливайте її тільки холодною водою, нагріваючи повільно до підняття пінки без закипання.

Ранкова кава – це справжній ритуал, який ми повторюємо кожного дня. Виявляється, більшість з нас власноруч позбавляють напій його смаку!

Варити каву у джезві не так просто, як може здатися на перший погляд. Яку помилку роблять усі і тим самим позбавляють напій його глибокого смаку 24 Каналу розповів дослідник української кухні, ресторатор та письменник Всеволод Поліщук. 

Яку помилку в приготуванні кави роблять усі? 

При приготуванні кави у джезві потрібно слідкувати, щоб напій не закипів. Саме в цьому ховається секрет глибини смаку. 

Чекати, поки кава закипить – велика помилка, адже суть у тому, щоб не дати повітрю винести ефірні олії з кави, в яких смак і аромат. Якщо ви тричі прокип'ятите каву – жодних присмаків деревини, ягід або цитрусових ви вже не відчуєте, 
– розповів Всеволод Поліщук. 

Каву з джезви смакували ще наші предки / Фото Pixabay 

Які ще секрети варто знати? 

Для приготування в джезві треба використовувати каву дуже дрібного помелу. Заливати її потрібно тільки холодною водою, і повільно нагрівати до підняття пінки без закипання, радить ютуб 25 Сoffee Roasters

Після заварювання перемішувати каву не потрібно – одразу переливаємо в чашку та споживаємо. 

