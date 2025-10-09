Все ошибочно собственноручно "убивают" вкус кофе: как правильно варить напиток в джезве
- При приготовлении кофе в джезве важно не дать напитку закипеть, чтобы сохранить эфирные масла, которые удерживают вкус и аромат.
- Используйте кофе очень мелкого помола и заливайте его только холодной водой, нагревая медленно до поднятия пенки без закипания.
Утренний кофе – это настоящий ритуал, который мы повторяем каждый день. Оказывается, большинство из нас собственноручно лишают напиток его вкуса!
Варить кофе в джезве не так просто, как может показаться на первый взгляд. Какую ошибку делают все и тем самым лишают напиток его глубокого вкуса 24 Каналу рассказал исследователь украинской кухни, ресторатор и писатель Всеволод Полищук.
Какую ошибку в приготовлении кофе делают все?
При приготовлении кофе в джезве нужно следить, чтобы напиток не закипел. Именно в этом скрывается секрет глубины вкуса.
Ждать, пока кофе закипит – большая ошибка, ведь суть в том, чтобы не дать воздуху вынести эфирные масла из кофе, в которых вкус и аромат. Если вы трижды прокипятите кофе – никаких привкусов древесины, ягод или цитрусовых вы уже не почувствуете,
– рассказал Всеволод Полищук.
Кофе из джезвы смаковали еще наши предки / Фото Pixabay
Какие еще секреты стоит знать?
Для приготовления в джезве надо использовать кофе очень мелкого помола. Заливать его нужно только холодной водой, и медленно нагревать до поднятия пенки без закипания, советует ютуб 25 Сoffee Roasters.
После заваривания перемешивать кофе не нужно – сразу переливаем в чашку и потребляем.
