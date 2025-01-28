Вічне питання при варінні макаронів: закривати каструлю кришкою чи ні
- Експерти радять не накривати каструлю кришкою при варінні макаронів, щоб уникнути переливання рідини та неапетитного вигляду страви.
- Варіння макаронів без кришки або часткове накриття покращує процес приготування та кінцевий результат.
Приготування макаронних виробів може здатися простим завданням, проте один промах може суттєво вплинути на смак страви. Кулінари часто роблять кілька поширених помилок – від використання недостатньої кількості води та вкидання макаронів у холодну рідину до промивання їх після приготування.
Але багато можуть і не помічати менш очевидних помилок, наприклад, накриття каструлі кришкою під час варіння макаронів. 24 Канал з посиланням на Woman24 розповідає, чи треба все ж закривати каструлю.
Читайте також Як варити сардельки: секрети соковитості та правильного часу приготування
Чи закривати каструлю кришкою при варінні макаронів
Деякі господині вважають, що варити макарони слід в накритій каструлі, адже це прискорює процес приготування. Однак, експерти стверджують, що цей метод насправді не прискорює час приготування.
Вода хоч і закипає трохи швидше, але ефект не зберігається надовго. Ба більше, можуть виникнути серйозні проблеми.
Так, в деяких випадках рідина може спінюватися і переливатися через край. Коли це відбувається, кулінар автоматично відкриває кришку, що потенційно призводить до розливання значної кількості води на плиту.
У цій ситуації поверхня, швидше за все, забрудниться, а макарони можуть перетворитися на неапетитну масу внаслідок недостатньої кількості рідини.
Тож експерти рекомендують варити макарони в каструлі без кришки або в посуді, який лише частково накривається кришкою. Цей спосіб покращує процес приготування і кінцевий результат.
А ви знаєте: що робити, якщо суп вийшов занадто жирним.