26 травня, 17:31
Не розваряться і не будуть сирими: скільки дійсно треба варити пельмені
Основні тези
- Пельмені варяться різний час залежно від начинки – м'ясної, овочевої чи грибної.
- Також важлива і кількість води у каструлі.
Пельмені можуть здаватися простими у приготуванні, але досягнення ідеальної страви вимагає уваги до деталей. Хоча ключ до успіху лежить у створенні ідеального тіста, процес варіння не менш важливий.
Недоварилися або навпаки розварилися – ось який результат часто спіткає господинь. Як і скільки варити пельмені розповідає 24 Канал.
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Скільки варити пельмені
Зазвичай на це потрібно 5 – 8 хвилин після закипання води. Але дотримуйтеся наступної послідовності:
- Спочатку візьміть велику каструлю і закип'ятіть воду. Ідеальне співвідношення 1,5 літра води на 500 грамів пельменів. Щойно вода закипить, її треба підсолити на смак і влити трохи олії.
- Тепер обережно викладайте пельмені в окріп і одразу перемішайте, щоб вони не злипалися.
- Вода має закипіти на середньому вогні, а коли пельмені випливуть на поверхню, трохи зменште вогонь і варіть 5 – 8 хвилин, періодично помішуючи.
Якщо в начинці не м'ясний фарш, а овочі, гриби тощо, то пельмені зваряться швидше – за 4 – 6 хвилин.
До слова: яка хитрість допоможе приготувати деруни за 15 секунд.