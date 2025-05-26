Не розваряться і не будуть сирими: скільки дійсно треба варити пельмені

Пельмені можуть здаватися простими у приготуванні, але досягнення ідеальної страви вимагає уваги до деталей. Хоча ключ до успіху лежить у створенні ідеального тіста, процес варіння не менш важливий.

Недоварилися або навпаки розварилися – ось який результат часто спіткає господинь. Як і скільки варити пельмені розповідає 24 Канал.

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Скільки варити пельмені

Зазвичай на це потрібно 5 – 8 хвилин після закипання води. Але дотримуйтеся наступної послідовності:

Спочатку візьміть велику каструлю і закип'ятіть воду. Ідеальне співвідношення 1,5 літра води на 500 грамів пельменів. Щойно вода закипить, її треба підсолити на смак і влити трохи олії. Тепер обережно викладайте пельмені в окріп і одразу перемішайте, щоб вони не злипалися. Вода має закипіти на середньому вогні, а коли пельмені випливуть на поверхню, трохи зменште вогонь і варіть 5 – 8 хвилин, періодично помішуючи.

Якщо в начинці не м'ясний фарш, а овочі, гриби тощо, то пельмені зваряться швидше – за 4 – 6 хвилин.

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