Недоварились или наоборот разварились – вот какой результат часто постигает хозяек. Как и сколько варить пельмени рассказывает 24 Канал.

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Сколько варить пельмени

Обычно на это требуется 5 – 8 минут после закипания воды. Но придерживайтесь следующей последовательности:

Сначала возьмите большую кастрюлю и вскипятите воду. Идеальное соотношение 1,5 литра воды на 500 граммов пельменей. Как только вода закипит, ее надо подсолить по вкусу и влить немного масла. Теперь осторожно выкладывайте пельмени в кипяток и сразу перемешайте, чтобы они не слипались. Вода должна закипеть на среднем огне, а когда пельмени выплывут на поверхность, немного уменьшите огонь и варите 5 – 8 минут, периодически помешивая.

Если в начинке не мясной фарш, а овощи, грибы и т.д., то пельмени сварятся быстрее – за 4 – 6 минут.

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