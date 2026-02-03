Тільки не кидайте пельмені: як правильно їх варити, щоб тісто було готовим, а начинка соковитою

Варіння пельменів – не такий тривіальний процес, як здається. Достатньо одного нюансу, аби ви відчули велику різницю.

Здається, що після приготування тіста та формування пельменів залишається лише кинути їх у воду. І саме ця поширена помилка негативно впливає на смак та консистенцію страви, розповідає портал Smaki.

Чому не можна кидати пельмені в окріп?

Тісто одразу пошкоджується через різкий перепад температур. Коли заморожені пельмені опиняються в окропі, зовнішній шар швидко розм’якшується, тоді як середина ще залишається твердою. У результаті оболонка не витримує й тріскається.

Начинка також буде не найвищої якості. Тісто встигає зваритися раніше, ніж прогріється м’ясо, тому сік виходить у воду. Через це пельмені втрачають соковитість і стають сухими.

Крім того, під час активного кипіння пельмені легко злипаються між собою. Уже за кілька секунд вони можуть утворити щільну масу, яку складно розділити без пошкоджень.

Пельмені важливо правильно зварити / Фото Freepik

Як правильно варити пельмені?

Найкращий спосіб приготування пельменів – починати варіння в холодній воді. Саме так їх готують у закладах, де важлива ніжна текстура та соковитість начинки, підказує Haps.

Усе дуже просто. Налийте воду в каструлю й одразу викладіть заморожені пельмені, не чекаючи кипіння. Поступове нагрівання дозволяє їм рівномірно прогрітися та зберегти форму.

Для смаку й аромату додайте лавровий лист, кілька горошин перцю та трохи жиру, вершкового масла або рослинної олії. Це також допоможе уникнути злипання.

Після закипання готуйте пельмені ще 3 – 4 хвилини, не перетримуючи, щоб тісто залишалося ніжним.

