Більшість і не здогадується: чи можна зберігати мед в холодильнику

Мед – є невідійманою частиною чаювання. Однак, не вщухають суперечки щодо найкращого способу його зберігання: одні виступають за зберігання в холодильнику, інші стверджують, що найкраще його зберігати при кімнатній температурі.

Існує думка, що у холодних умовах продукт втрачає смакові властивості. Чи дійсно це так розповідає 24 Канал з посиланням на Pixel Inform.

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Чи можна зберігати мед в холодильнику

Експерти радять, що хоча корисні ласощі можна зберігати в холодильнику, низькі температури можуть прискорити кристалізацію меду. Щоб зберегти його якість, рекомендується поміщати мед у відділення для овочів, де температура зазвичай становить близько +10 градусів за Цельсієм.

Певні сорти меду вимагають рівня вологості 21% або вище і повинні зберігатися тільки в холодильнику. Однак, дуже важливо уникати розміщення меду поруч з продуктами з сильним запахом, такими як риба, часник і цибуля, оскільки навіть герметична банка не гарантує захисту від поглинання запаху.



Чи можна зберігати мед у холодильнику / Фото Pexels

Якщо ж потрібно зберегти великий запас меду на тривалий час – його можна заморозити. Але дуже важливо вибрати правильний контейнер для зберігання, щоб у ньому було достатньо вільного місця для природного розширення меду при заморожуванні.

Коли настане час використовувати мед, бажано розморозити його при кімнатній температурі, намагаючись не відкривати контейнер одразу.

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