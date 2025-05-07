Существует мнение, что в холодных условиях продукт теряет вкусовые свойства. Действительно ли это так рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pixel Inform.

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Можно ли хранить мед в холодильнике

Эксперты советуют, что хотя полезное лакомство можно хранить в холодильнике, низкие температуры могут ускорить кристаллизацию меда. Чтобы сохранить его качество, рекомендуется помещать мед в отделение для овощей, где температура обычно составляет около +10 градусов по Цельсию.

Определенные сорта меда требуют уровня влажности 21% или выше и должны храниться только в холодильнике. Однако, очень важно избегать размещения меда рядом с продуктами с сильным запахом, такими как рыба, чеснок и лук, поскольку даже герметичная банка не гарантирует защиты от поглощения запаха.



Можно ли хранить мед в холодильнике / Фото Pexels

Если же нужно сохранить большой запас меда на длительное время – его можно заморозить. Но очень важно выбрать правильный контейнер для хранения, чтобы в нем было достаточно свободного места для естественного расширения меда при замораживании.

Когда наступит время использовать мед, желательно разморозить его при комнатной температуре, стараясь не открывать контейнер сразу.

А знаете ли вы, как растапливать засахаренный мед.