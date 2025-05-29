Так вона простоїть довго: як правильно зберігати спаржу
- Спаржу слід зберігати у високій склянці або банці з холодною водою, щоб вода покривала зрізи стебел, і ставити у холодильник.
- Воду потрібно змінювати кожного дня, щоб спаржа залишалася свіжою і пружною щонайменше тиждень.
Сезон спаржі завершується, а це означає, що потрібно максимально довго її зберігати, аби розтягнути задоволення. Є спосіб, який точно подарує цю можливість.
Правильне зберігання дозволить насолоджуватися спаржею максимально довго. Як це правильно зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
Читайте також Намазка на грінки ресторанного рівня: цей рецепт благатимуть всі гості
Як зберігати спаржу
Ставимо пучок спаржі у високу склянку або банку – як квіти у вазу. Якщо спаржі більше, то краще підготуйте кілька ємностей.
Сезонна насолода / Фото Pixabay
Наливаємо холодну воду, рівно скільки стільки, щоб вона закривала зрізи стебел. Ставимо посуд зі спаржею в холодильник. Оптимальний варіант – дверцята або нижня полиця.
Усе, що потрібно потім – змінювати воду кожного дня. Такий спосіб зберігання допомагає зберегти спаржу пружною, свіжою та ароматною щонайменше тиждень, а іноді й довше.
На смак як ікра: вишукана намазка з оселедця.