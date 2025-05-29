Так вона простоїть довго: як правильно зберігати спаржу

Сезон спаржі завершується, а це означає, що потрібно максимально довго її зберігати, аби розтягнути задоволення. Є спосіб, який точно подарує цю можливість.

Правильне зберігання дозволить насолоджуватися спаржею максимально довго. Як це правильно зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Як зберігати спаржу

Ставимо пучок спаржі у високу склянку або банку – як квіти у вазу. Якщо спаржі більше, то краще підготуйте кілька ємностей.

Сезонна насолода / Фото Pixabay

Наливаємо холодну воду, рівно скільки стільки, щоб вона закривала зрізи стебел. Ставимо посуд зі спаржею в холодильник. Оптимальний варіант – дверцята або нижня полиця.

Усе, що потрібно потім – змінювати воду кожного дня. Такий спосіб зберігання допомагає зберегти спаржу пружною, свіжою та ароматною щонайменше тиждень, а іноді й довше.

На смак як ікра: вишукана намазка з оселедця.