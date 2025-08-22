Укр Рус
22 серпня, 10:40
2

В минулому їх готували у кожному домі: як зробити горохляники

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Горохляники – оладки з гороху, що колись були дуже популярні.
  • Сьогодні ця автентична страва знову стає актуальною, адже легко готується з найпростіших інгредієнтів. 

Горохляники – це оладки з гороху, які колись мали дуже велику популярність. Втім, усі, хто куштував цю автентичну страву, повертаються до неї все частіше.

Українська кулінарна культура – це смачні шедеври з простих інгредієнтів та невибагливе приготування. 24 Канал пропонує вкотре у цьому переконатися, приготувавши горохляники за рецептом з TikTok vikysia.ua

Як приготувати горохляники? 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 пачка гороху (800 грамів);
– 1 склянка борошна;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку;
– 1 яйце.

Як приготувати горохляники: відео 

Приготування

  1. Відваріть горох відповідно до вказівок на упаковці.
  2. Цибулю очистьте та наріжте кубиками, після чого обсмажте на гарячій сковороді до золотистості.
  3. Відцідіть горох через друшляк і додайте до нього підсмажену цибулю, борошно, яйце, сіль і перець.
  4. Сформуйте котлетки та обсмажуйте їх на добре розігрітій сковороді до утворення рум’яної скоринки. Кришкою накривати не потрібно.
  5. Подавайте страву зі сметаною або грецьким йогуртом.

Смачного!

