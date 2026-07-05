Один рецепт баклажанів як гриби – два способи зберігання: у холодильник або в банки

Баклажани добре вбирають маринад, часник і спеції, тому з них легко зробити закуску з виразним смаком. Особливо вдалими вони виходять тоді, коли перед маринуванням їх очищають, засолюють і швидко обсмажують невеликими порціями.

Баклажани після підготовки настоюються в холодильнику дві доби. За цей час вони стають щільнішими, пружними й своїм смаком справді нагадують мариновані гриби, інформує Щоденник кулінарної творчості.

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Як приготувати мариновані баклажани як гриби?

Час : 2 години на засолювання + приготування + 2 доби в холодильнику

: 2 години на засолювання + приготування + 2 доби в холодильнику Порцій: залежить від об’єму банок або посуду

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма баклажанів;

– 3 головки часнику;

– 1,5 – 2 столові ложки солі;

– цибуля; – лаврове листя;

– перець горошком;

– 1 склянка води;

– 0,5 склянки оцту;

– олія для обсмажування.

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Приготування: