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5 липня, 22:12
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Один рецепт баклажанів як гриби – два способи зберігання: у холодильник або в банки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Баклажани добре вбирають маринад, часник і спеції, тому з них легко зробити закуску з виразним смаком. Особливо вдалими вони виходять тоді, коли перед маринуванням їх очищають, засолюють і швидко обсмажують невеликими порціями.

Баклажани після підготовки настоюються в холодильнику дві доби. За цей час вони стають щільнішими, пружними й своїм смаком справді нагадують мариновані гриби, інформує Щоденник кулінарної творчості. 

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Як приготувати мариновані баклажани як гриби? 

  • Час: 2 години на засолювання + приготування + 2 доби в холодильнику
  • Порцій: залежить від об’єму банок або посуду 

Інгредієнти
– 2,5 кілограма баклажанів; 
– 3 головки часнику; 
– 1,5 – 2 столові ложки солі; 
– цибуля; – лаврове листя;
 – перець горошком; 
– 1 склянка води; 
– 0,5 склянки оцту; 
– олія для обсмажування. 

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Приготування: 

  1. Баклажани помийте, зріжте хвостики та обов’язково очистіть від шкірки.
  2. Для цього рецепта шкірка не потрібна, бо без неї баклажани виходять ніжнішими й краще нагадують мариновані гриби.
  3. Очищені баклажани наріжте смужками та перекладіть у велику миску. Посипте їх 1,5 – 2 столовими ложками солі, добре перемішайте й залиште мінімум на 2 години, щоб баклажани пустили темний сік. Тим часом очистіть часник і цибулю.
  4. Цибулю наріжте півкільцями, а часник подрібніть невеликими кубиками.
  5. Коли баклажани постоять, добре відтисніть їх руками від зайвої рідини.
  6. Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте баклажани порціями, тонким шаром, на сильному вогні.
  7. Сильно засмажувати їх не потрібно – достатньо, щоб вони злегка підрум’янилися, але не перетворилися на кашу й зберегли форму.
  8. Готові баклажани перекладайте в каструлю або іншу глибоку ємність шарами: шар баклажанів, трохи часнику, трохи цибулі, знову баклажани, часник і цибуля.
  9. Так викладіть усі обсмажені баклажани.
  10. Для маринаду влийте в каструлю 1 склянку води, додайте 0,5 склянки оцту, лаврове листя та перець горошком.
  11. Доведіть маринад до кипіння й одразу залийте ним баклажани. Зверху притисніть тарілкою, щоб баклажани були покриті маринадом, дайте повністю охолонути та поставте в холодильник на 2 доби.
  12. За цей час баклажани добре промаринуються, стануть щільними, пружними й за смаком нагадуватимуть мариновані гриби.
  13. Якщо хочете закрити такі баклажани на зиму, після заливання гарячим маринадом одразу розкладіть їх у банки, простерилізуйте 15 хвилин від моменту закипання, закрийте кришками, переверніть і закутайте до повного охолодження. 

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