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6 липня, 06:05
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Баклажани як гриби, які зникають зі столу першими: весь секрет у підготовці

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Баклажани легко стають головною закускою на столі, якщо правильно їх підготувати перед смаженням. У них м’яка серединка, вони добре вбирають смак цибулі, часнику та спецій, а після кількох простих кроків справді нагадують гриби.

У цьому рецепті баклажани спочатку замочують, а потім змішують з яйцями й залишають у холодильнику. Завдяки цьому шматочки краще тримають форму на сковороді, підрум’янюються й виходять не водянистими, зазначає Смак.

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 Як посмажити баклажани як гриби?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 яйця;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку;
– зелень до смаку.

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Приготування:

  1. Баклажани миємо, нарізаємо кубиками і замочуємо у підсоленій воді на 15 – 20 хвилин. Зливаємо воду та обсушуємо овоч.
  2. Збиваємо яйця, змішуємо з баклажанами, накриваємо плівкою і залишаємо на годину в холодильнику.
  3. Цибулю нарізаємо кубиками, часник продавлюємо через прес, разом обсмажуємо на сковороді.
  4. Додаємо баклажани, зменшуємо вогонь та готуємо приблизно 20 хвилин. Наприкінці солимо та перчимо.
  5. Готову страву посипаємо подрібненою зеленню.

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