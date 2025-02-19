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19 лютого, 09:12
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Новий рівень райської насолоди: Ектор показав, як робити знаменитий рулет "Червоний оксамит"

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Смачні десерти – це можливість поринути у справді незабутні кулінарні відчуття. З цим рецептом ви точно отримаєте особливий досвід, а ваші близькі будуть в захваті від вашого таланту.

Через смак цього рулету промовляє сама любов. Він стане чудовим доповненням до домашнього чаювання або ж перерви на роботі. 24 Канал пропонує обов'язково відтворити цей десерт за рецептом, яким поділився відомий шеф Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі

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Рецепт рулету "Червоний оксамит"

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
корж
– 4 яйця;
– 85 грамів цукру;
– 80 грамів борошна;
– 10 грамів какао-порошку;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– червоний барвник;
– 35 грамів олії;
ягідний джем: 
– 300 грамів полуниці або малини;
– 50 грамів цукру;
– 30 грамів крохмалю;
вершковий крем: 
– 300 грамів вершкового крем-сиру;
– 150 грамів вершків;
– 60 грамів цукрової пудри. 

Приготування

  1. Збийте яйця з цукром до отримання пишної піни.
  2. Додайте просіяне борошно, какао, розпушувач, барвник і олію. Перемішайте до однорідної маси.
  3. Вилийте тісто на пергаментний папір і розрівняйте його.
  4. Випікайте протягом 7 – 9 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Після випікання підрівняйте краї коржа, накрийте його другим листом пергаменту і дайте охолонути.
  6. Перебийте ягоди у пюре, варіть із цукром та крохмалем до загусання. Охолодіть масу.
  7. Збийте всі інгредієнти для крему до пишності.
  8. Візьміть охолоджений корж, змастіть його джемом, а потім кремом.
  9. Загорніть корж у рулет, покрийте тонким шаром крему і присипте крихтами з обрізків.

Смачного!

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