Новий рівень райської насолоди: Ектор показав, як робити знаменитий рулет "Червоний оксамит"

Смачні десерти – це можливість поринути у справді незабутні кулінарні відчуття. З цим рецептом ви точно отримаєте особливий досвід, а ваші близькі будуть в захваті від вашого таланту.

Через смак цього рулету промовляє сама любов. Він стане чудовим доповненням до домашнього чаювання або ж перерви на роботі. 24 Канал пропонує обов'язково відтворити цей десерт за рецептом, яким поділився відомий шеф Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі. Буде цікаво Нашаткував, заправив – і на стіл: салат з червоної капусти, який розхвалюють всі господині Рецепт рулету "Червоний оксамит" Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

корж:

– 4 яйця;

– 85 грамів цукру;

– 80 грамів борошна;

– 10 грамів какао-порошку;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– червоний барвник;

– 35 грамів олії;

ягідний джем:

– 300 грамів полуниці або малини;

– 50 грамів цукру;

– 30 грамів крохмалю;

вершковий крем:

– 300 грамів вершкового крем-сиру;

– 150 грамів вершків;

– 60 грамів цукрової пудри. Приготування: Збийте яйця з цукром до отримання пишної піни. Додайте просіяне борошно, какао, розпушувач, барвник і олію. Перемішайте до однорідної маси. Вилийте тісто на пергаментний папір і розрівняйте його. Випікайте протягом 7 – 9 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання підрівняйте краї коржа, накрийте його другим листом пергаменту і дайте охолонути. Перебийте ягоди у пюре, варіть із цукром та крохмалем до загусання. Охолодіть масу. Збийте всі інгредієнти для крему до пишності. Візьміть охолоджений корж, змастіть його джемом, а потім кремом. Загорніть корж у рулет, покрийте тонким шаром крему і присипте крихтами з обрізків. Смачного! Смачне повернення у минуле: готуємо улюблені смажені пиріжки з Ярославським.