Увесь світ розхвалює цей перекус: як приготувати хумус – ідеальне рішення для посту

Смачний та ситний перекус точно додасть вашим будням довершеності. А що може бути кращим за знаменитий на весь світ хумус?

Хумус – це справжня кулінарна перлина Близького Сходу, яку цінують за неймовірний смак, легкість у приготуванні та неабияке відчуття ситості. Тож якщо ви полюбляєте потішити себе чимось смачненьким посеред дня – обовʼязково скористайтеся рецептом порталу Kwestia smaku.

Як приготувати хумус?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка нуту;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 зубчик часнику;

– 5 столових ложок кунжутної пасти тахіні;

– 1 чайна ложка меленого кмин;

– сіль і перець до ссмаку;

– 1 столова ложка кунжутної олії або оливкової олії першого віджиму.

Закуска, яка стала відомою на весь світ / Фото Pixabay

Приготування:

Почніть із подрібнення відцідженого нуту в чаші блендера або кухонного комбайна. Щоб маса легше набула потрібної консистенції, додайте кілька ложок рідини, у якій варилися боби, або звичайної чистої води, та збийте все до стану однорідного пюре. Коли основа стане м’якою, введіть решту компонентів для багатства смаку: влийте лимонний сік та якісну олію (кунжутну або оливкову), додайте пасту тахіні та пропущений через прес часник. На завершення приправте суміш дрібкою меленого кмину, чорним перцем та сіллю, ретельно перемішуючи все разом до вишуканої кремової текстури.

Як досягнути ресторанної консистенції?

Додавання кубиків льоду під час збивання нутової маси – це професійний секрет, який створює ефект "шокового охолодження. Коли лід потрапляє в блендер, він допомагає жирам, що містяться в тахіні та оливковій олії, емульгуватися в легку білосніжну піну, завдяки чому текстура хумусу стає неймовірно ніжною, майже як збиті вершки, підказує Jadlonomia.

Окрім візуального ефекту, холодний лід не дає лезам блендера перегріти пасту, зберігаючи свіжий аромат лимона та часнику. Ви помітите, як колір пасти миттєво змінюється з бежевого на майже білий, а смак стає більш збалансованим.

