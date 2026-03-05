Скумбрія – це просто, бюджетно та неймовірно смачно. Головне знайти правильний рецепт і правильно підібрати баланс смаків, щоб підкреслити витонченість риби, радить портал Moje Gotowanie.
Як смачно запекти скумбрію?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 скумбрії;
– 2 зубчики часнику;
– 2 гілочки розмарину;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 1 лимон;
– дрібка солі.
Приготування:
- Ретельно промийте скумбрію під проточною холодною водою, обсушіть паперовими рушниками та щедро натріть сіллю як ззовні, так і всередині черевної порожнини, після чого помістіть її у зручну форму для запікання.
- Далі приготуйте пряну заправку, змішавши пропущений через прес часник, ароматні листочки свіжого розмарину та вичавлений сік лимона з якісною оливковою олією; отриманим маринадом рівномірно полийте рибу, щоб вона максимально просочилася смаками.
- Відправте форму в заздалегідь прогріту духовку та запікайте при температурі 180 градусів на середньому рівні близько 30 хвилин, доки скумбрія не набуде апетитної золотистої скоринки.
- Готову рибу подавайте до столу, прикрасивши гілочками свіжої петрушки або розмарину, що додасть страві естетичного вигляду та додаткового аромату.
Чому важливо не перетримувати скумбрію у духовці?
Щойно м’ясо стало матовим і легко відділяється від кістки, рибу слід діставати, інакше вона втратить свою соковитість і стане жорсткою, наголошує Przepisy.
Також обов’язково видаляйте чорну плівку всередині черевця, оскільки при запіканні вона дає сильний гіркий присмак, який може зіпсувати весь аромат маринаду.
