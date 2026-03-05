Скумбрия – это просто, бюджетно и невероятно вкусно. Главное найти правильный рецепт и правильно подобрать баланс вкусов, чтобы подчеркнуть изящество рыбы, советует портал Moje Gotowanie.
Читайте также Невероятные "Рафаэлло" на 8 марта: с этим рецептом каждый создаст шедевр
Как вкусно запечь скумбрию?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 скумбрии;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 веточки розмарина;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 лимон;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Тщательно промойте скумбрию под проточной холодной водой, обсушите бумажными полотенцами и щедро натрите солью как снаружи, так и внутри брюшной полости, после чего поместите ее в удобную форму для запекания.
- Далее приготовьте пряную заправку, смешав пропущенный через пресс чеснок, ароматные листочки свежего розмарина и выжатый сок лимона с качественным оливковым маслом; полученным маринадом равномерно полейте рыбу, чтобы она максимально пропиталась вкусами.
- Отправьте форму в заранее прогретую духовку и запекайте при температуре 180 градусов на среднем уровне около 30 минут, пока скумбрия не приобретет аппетитную золотистую корочку.
- Готовую рыбу подавайте к столу, украсив веточками свежей петрушки или розмарина, что придаст блюду эстетический вид и дополнительный аромат.
Почему важно не передерживать скумбрию в духовке?
Как только мясо стало матовым и легко отделяется от кости, рыбу следует доставать, иначе она потеряет свою сочность и станет жесткой, отмечает Przepisy.
Также обязательно удаляйте черную пленку внутри брюшка, поскольку при запекании она дает сильный горький привкус, который может испортить весь аромат маринада.
Какие рецепты пригодятся?
Знаменитый греческий салат подойдет к любому гарниру.
А еще всем непременно стоит попробовать знаменитые одесские блинчики.