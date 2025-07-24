Вони не вигадка: сирники без борошняного присмаку існують і приготувати їх дуже легко

Існує безліч рецептів приготування сирників, які включають як борошно, так і манну крупу серед інших інгредієнтів. Головною метою кухарів є досягнення ідеального смакового профілю.

Але часто у господинь не виходить бажаний результат, ймовірніше, через недотримання пропорцій. В результаті – борошняний і сухий смак, далекий від ідеального. Тому про основні нюанси приготування сирників розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

Читайте також Треба замінити всього один інгредієнт: ось в чому секрет ідеально пишного омлету

Як приготувати сирники без борошняного присмаку?

При приготуванні порції сирників важливо почати з приблизно 150 грамів домашнього сиру, бажано жирністю 4 – 5%. Ідеальний сир повинен мати м'яку консистенцію з дрібними зернами – уникайте занадто вологих сортів.

З погляду підсолоджування, бажано додати близько 20 грамів цукру на кожні 150 грамів сиру. Дрібка ванілі та солі можуть теж покращать загальний смак. Щодо яєць, то для суміші потрібна лише половина жовтка.



Нюанси приготування ідеальних сирників / Фото Unsplash

Щоб приготувати тісто, змішайте ці інгредієнти, намагаючись не перетрусити. Якщо тісто здається занадто вологим, можна додати невелику кількість пшеничного борошна. Для тих, хто прагне більш ніжного смаку, можна замінити на рисове борошно.

Коли тісто буде готове, надайте йому форму ковбаски та розріжте на окремі порції. Кожну "шайбу" обваляйте в борошні.

На сковороді розігрійте суміш рослинної олії та невеликої кількості вершкового масла. Обсмажте ковбаски до золотисто-коричневого кольору. Нарешті, перекладіть їх на деко і запікайте в духовці протягом 5 хвилин при температурі 180 градусів.

Тепер насолоджуйтесь ідеальними домашніми сирниками!

А ви знаєте: що робити, коли пригорає випічка в духовці.