Але є простий спосіб, який вбереже від таких результатів. Що робити, коли пригорає випічка в духовці, розповідає 24 Канал з посиланням на novosti24.kyiv.ua.

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Що робити, коли пригорає випічка в духовці

Ще наші предки знали про непередбачуваність випікання домашньої випічки. Щоб зменшити ризик підгоряння, зазвичай у духовку вони ставили миску з водою.

Ця техніка генерує пару під час процесу випікання, яка захищає випічку від небажаних наслідків. Так, в підсумку ласощів виходять якісні й ароматні – і головне не підгорілі.

Тому експерти рекомендують розташовувати миску з водою на дні духовки, щоб максимізувати вироблення пари та ефективно захистити від пригорання.

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