Тому просто закип'ятити чайник та залити чайне листя – не достатньо. Як правильно заварити смачний і корисний чай розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Як правильно заварювати чай

Експерти підкреслили важливість температури при приготуванні різних видів чаю. Білі та зелені чаї, відомі своєю ніжною і тонкою структурою, можуть зазнати значного погіршення смаку та аромату при заварюванні окропом.

На противагу цьому, чорний чай найкраще заварювати при температурі від 90 до 95 градусів за Цельсієм, в той час, як чай улун слід заливати нижчими температурами – від 80 до 90 градусів.

Правильне заварювання дозволяє розкрити всі екзотичні смаки та аромати цих чаїв, забезпечуючи оптимальний дегустаційний досвід для ентузіастів.

Чому не окропом

Чаю має безліч антиоксидантів, вітамінів та амінокислот, а заварювання його окропом може зменшити вміст цих корисних компонентів. Зокрема, катехіни, потужні антиоксиданти, що містяться в чаї, втрачають свою ефективність при високих температурах.

Ба більше, медики висловлюють занепокоєння щодо потенційних ризиків, пов'язаних зі споживанням гарячих напоїв. Дослідження показують, що вживання дуже гарячого чаю може збільшити ризик розвитку раку стравоходу, оскільки висока температура може пошкодити слизову оболонку і призвести до запалення.

Тому любителям чаю рекомендується давати напою охолонути перед вживанням, щоб зменшити ці ризики для здоров'я.

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