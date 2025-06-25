Але це ще не вирок – все можна виправити. 24 Канал розповідає, як правильно натирати деруни, щоб вони не потемніли.

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Як зробити, щоб картопля на деруни не темніла

У кулінарній пораді для покращення якості дерунів експерти рекомендують натирати картоплю на тертці разом з цибулею. Досвідчені господині радять натирати невелику кількість цибулі після кожної картоплини, щоб не тільки запобігти потемнінню картоплі, але й збагатити смак та надати золотистого відтінку кінцевій страві.

Ще один ефективний спосіб зберегти яскравий колір дерунів – додати в тісто 2 столові ложки сметани. Хоча її зазвичай подають разом із зеленню та часником, її додавання до картопляної суміші може допомогти запобігти знебарвленню та покращити загальний смак.

Важливо також зазначити, що картопля має властивість темніти під впливом повітря. Для досягнення ідеального результату бажано смажити деруни одразу після приготування суміші.

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