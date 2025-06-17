На жаль, багато недобросовісних виробників пишуть на обгортках "продукт масляний", "містить масло", але це не свідчить про його високу якість. Як відрізнити натуральне масло від підробки, розповідає 24 Канал з посиланням на informator.ua.

Читайте також Всі проситимуть добавки: секрет ідеальної вівсяної каші

Як перевірити масло на справжність

Перевірка у гарячій воді

Якісне вершкове масло повинно повністю розчинятися у воді, набуваючи молочного кольору. Важливо, що масло повинно розчинятися без осаду або пластівців, оскільки ці показники свідчать про потенційні проблеми з якістю.

За допомогою сковороди

Розігріта сковорідка різко зреагує на шматочок вершкового масла. При контакті з гарячою поверхнею маргарин починає шипіти, розбризкуючись і розлітаючись в різні боки, а натуральний продукт – просто швидко розтане.

Марганцівкою та йодом

Можна провести простий тест, розчинивши масло у воді та додавши 1 – 2 краплі йоду. Якщо розчин залишається незмінним і не містить слідів йоду через кілька годин, це свідчить про наявність натурального продукту. І навпаки, якщо суміш набуває коричневого відтінку – продукт не є натуральним.

Заморожування

Споживачі можуть заморозити продукт, а після розморожування спробувати нарізати його ножем, не давши повністю розморозитися. Якщо вершкове масло ріжеться на ідеальні шматочки без жодних тріщин, це, швидше за все, синтетичний рослинний жир. На відміну від нього, справжнє вершкове масло має тенденцію до розтріскування і важчого намазування на хліб.



Як перевірити чи масло справжнє / Фото Unsplash

Спробувати на смак

Вершкове масло з натуральних продуктів на смак буде як молоко та вершки. Якщо відчуваються інші смаки – це підробка.

Залишити при кімнатній температурі

Температури плавлення вершкового масла і рослинних жирів суттєво відрізняються. Якщо залишити справжнє масло при кімнатній температурі, воно швидко розм'якшується, нагадуючи розтоплений стан, тоді як маргарин плавиться набагато повільніше.

Перевірка за допомогою горілки

Нагріваючи спирт до 60 градусів за Цельсієм і виливаючи його на шматок вершкового масла, споживачі можуть спостерігати значну реакцію. Якщо горілка набуває насиченого жовтого кольору, це свідчить про наявність у продукті штучних барвників.

А ви знаєте: що робити, якщо рис у плові не доварився.