Шеф-кухарка Саллі Ейб, яка має зірку "Мішлен", поділилася порадою, як постійно досягати ідеального яйця пашот. Секрет розкриває 24 Канал з посиланням на Express.

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Як приготувати ідеальне яйце пашот

Охолодіть яйця у холодильнику. Витягніть та розбийте яйце в сито, нехай стече зайвий білок.

Тоді доведіть до кипіння велику каструлю з водою – чим глибше, тим краще. Покладіть розбите яйце в невелику миску. Зменште вогонь, додайте краплю оцту та за допомогою віночка створіть ефект виру у воді, а потім швидко влийте яйце.

Варіть 3 хвилини, вийміть з води шумівкою та заберіть зайву вологу за допомогою паперової серветки.

В результаті отримаєте ідеальне яйце пашот, яке не рветься і не розтікається.

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